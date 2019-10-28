"Тупий та ще тупіший", – Рой Кін знищив захисників Тоттенхема

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін піддав нищівній критиці гру крайніх захисників Тоттенхема Сержа Ор’є і Денні Роуза у матчі 10-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

"Обидва крайніх захисники Тоттенхема були жахливими. Тупий і ще тупіший. На мій погляд, вони зіграли вкрай погано, їх неможливо порівняти з хлопцями з Ліверпуля, які були просто неймовірні. А захисники Тоттенхема... Ну це несерйозно!. Це просто жахливо", – сказав Кін в ефірі Sky Sports.

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Нагадаємо, у центральному матчі туру Ліверпуль, пропустивши вже на першій хвилині, зумів відігратись і вирвати перемогу у Тоттенхема з рахунком 2:1. Після цієї звитяги мерсисайдці продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 28 очок, "шпори" з 12-ма балами йдуть одинадцятими.

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