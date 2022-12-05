Якщо вас цікавило, скільки у нинішніх реаліях клуби платили б за легендарних футболістів, то вже є відповідь.

Найдорожчим, за підрахунками спеціального комп'ютера, був би бразилець Роналдо, повідомляє AS. Інтеру б довелось за нього викласти 383 мільйони фунтів, що у євро становить близько 445 млн євро.

Роналду узгодив контракт з новим клубом і стане найбільш високооплачуваним спортсменом світу, – Marca

Наполі довелось би заплатити за Марадону близько 305 мільйонів фунтів. Вартість Крістіана Вієрі та Мішеля Платіні – по 296 мільйонів у британській валюті.

Марко Ван Бастен обійшовся б у 291 млн, Габріель Батістута – у 249, а Гонсало Ігуаїн – у 234.