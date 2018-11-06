Почеттіно відмовив Реалу й працюватиме з Тоттенхемом мінімум до кінця сезону, – ЗМІ

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно відмовився очолити мадридський Реал посеред сезону, хоча "вершкові" пропонували йому солідну зарплату.

Аргентинський фахівець не очолить Реал в ході сезону 2018/19, повідомляє The Sun.

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Іспанський гранд запропонував Почеттіно зарплату в розмірі 15 млн фунтів (близько 17 млн євро) на рік, однак 46-річний відхилив цю пропозицію мадридців і вже сповістив про це президента Тоттенхема Даніела Леві.

Видання припускає, що тепер Реал змушений буде очікувати кінця сезону, щоб відновити перемовини з Почеттіно. Чинний контракт аргентинця зі "шпорами" розрахований до 2023 року. Раніше сам тренер пояснив, чому інтерес Реала до нього піде на користь Тоттенхему.