toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Почеттіно відмовив Реалу й працюватиме з Тоттенхемом мінімум до кінця сезону, – ЗМІ

16:02 755 Читать на русском
Почеттіно відмовив Реалу й працюватиме з Тоттенхемом мінімум до кінця сезону, – ЗМІ
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно відмовився очолити мадридський Реал посеред сезону, хоча "вершкові" пропонували йому солідну зарплату.

Аргентинський фахівець не очолить Реал в ході сезону 2018/19, повідомляє The Sun.

Pochexit, або Найбільший страх гравців Тоттенхема може стати реальністю через гроші, стадіон і провали грандів

Іспанський гранд запропонував Почеттіно зарплату в розмірі 15 млн фунтів (близько 17 млн євро) на рік, однак 46-річний відхилив цю пропозицію мадридців і вже сповістив про це президента Тоттенхема Даніела Леві.

Видання припускає, що тепер Реал змушений буде очікувати кінця сезону, щоб відновити перемовини з Почеттіно. Чинний контракт аргентинця зі "шпорами" розрахований до 2023 року. Раніше сам тренер пояснив, чому інтерес Реала до нього піде на користь Тоттенхему.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
37
хв
Наполі
22:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук