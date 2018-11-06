Почеттино отказал Реалу и будет работать с Тоттенхэмом минимум до конца сезона, – СМИ

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино отказался возглавить мадридский Реал посреди сезона, хотя "сливочные" предлагали ему солидную зарплату.

Аргентинский специалист не возглавит Реал по ходу сезона 2018/19, сообщает The Sun.

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Испанский гранд предложил Почеттино зарплату в размере 15 млн фунтов (около 17 млн евро) в год, однако 46-летний тренер отклонил это предложение мадридцев и уже оповестил об этом президента Тоттенхэма Даниэла Леви.

Издание предполагает, что теперь Реал вынужден будет ожидать конца сезона, чтобы возобновить переговоры с Почеттино. Действующий контракт аргентинца со "шпорами" рассчитан до 2023 года. Ранее сам тренер объяснил, почему интерес Реала к нему пойдет на пользу Тоттенхэму.