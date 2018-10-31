Pochexit, або Найбільший страх гравців Тоттенхема може стати реальністю через гроші, стадіон і провали грандів

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно переріс рівень клубу й вже незабаром може поїхати підкорювати європейські топ-клуби. Манчестер Юнайтед і мадридський Реал уже в режимі очікування.

Провідні гравці Тоттенхема занепокоєні тим, що в кінці сезону 2018/19 Маурісіо Почеттіно матиме спокусу покинути клуб, повідомляє The Telegraph.

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Ці побоювання відносно майбутнього фахівця в клубі лише наростатимуть, якщо похмурі прогнози щодо чергового перенесення термінів переїзду "шпор" на новий стадіон підтвердяться.

Близькі до Почеттіно джерела стверджують, що аргентинець точно не покине команду посеред сезону та все ще має намір тренувати її на новому Вайт Харт Лейн. Та деякі гравці передчувають, що на Тоттенхем чекає битва, щоб переконати Почеттіно залишитися, якщо влітку його покличуть Манчестер Юнайтед чи мадридський Реал.

"Вершкови" зробили Сантьяго Соларі тимчасовим керманичем після звільнення Хулена Лопетегі й, цілком можливо, що він залишиться працювати на Сантьяго Бернабеу до наступного літа, щоб потім передати естафету Почеттіно.

Крім цього, 46-річний аргентинець став фаворитом на заміщення Жозе Моурінью в Манчестер Юнайтед, якщо португалець покине Олд Траффорд у кінці свого третього сезону роботи з клубом.

Почеттіно проігнорував зацікавленість із боку Челсі, підписавши нову 5-річну угоду з Тоттенхемом влітку, а Деле Аллі напередодні став останнім гравцем, який підписав новий контракт із зарплатою понад 100 тисяч фунтів на тиждень.

Але в останні тижні Почеттіно не приховує свого розчарування. Перед поразкою у понеділок від Манчестер Сіті він зізнався, що опинився у найгіршому періоді свого перебування в Тоттенхемі через затримки з реконструкцією стадіону та неможливість підписати жодного гравця під час літнього трансферного вікна.

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Не зумівши закінчити стадіон вчасно, до початкової дати відкриття (15 вересня), Тоттенхем переорієнтувався на переїзд перед грою з Бернлі 15 грудня. Однак, голова правління Даніел Леві минулого тижня підтвердив, що стадіон не буде готовий до цієї дати й "шпори" закінчувати рік грою на Вемблі, де майже 57 тисяч фанів (при місткості 90 тисяч) спостерігали за поразкою від Сіті на зруйнованому за день до важливого поєдинку командами НФЛ газоні.

Це спровокувало прогнози, що гра з Манчестер Юнайтед 13 січня може бути новим орієнтиром, але будівельні експерти розповіли Telegraph Sport, що лютий є імовірнішим періодом для переїзду.

Тоттенхем має проблеми з електрикою, які потрібно вирішити, а масштаби робіт, помножені на різдвяно-новорічні канікули, зменшують шанси на завершення реконструкції до візиту Юнайтед. У лютому команда Почеттіно має два домашнії поєдинки: проти Ньюкасла (2 лютого) та з Лестером через тиждень.

Почеттіно дав зрозуміти, що очікує на можливість витрачати багато після переїзду Тоттенхема на новий стадіон, але клуб минулого тижня оприлюднив інформацію про зростання свого чистого боргу до 637 млн фунтів. Додаткові 237 млн були взяті в кредит, щоб покрити додаткові витрати на стадіон, який, вочевидь, зрештою коштуватиме понад 1 млрд, тому "шпори" готові профінансувати свій борг через випуск облігацій.

Гарі Невілл вважає, що Почеттіно почав готувати ґрунт для свого майбутнього відходу. "Він блискучий тренер, але до певної міри він завжди прагнув тренувати один із європейських суперклубів.

Є кілька таких, які можуть змінити керманича в найближчі 12 місяців і розглядатимуть його кандидатуру, зокрема, а він про це знає. Мені здається, що він заклав фундамент своєї відставки", – розповів легендарний оборонець МЮ в ефірі Sky Sports.

(Можливо) вирішальний для сезону Тоттенхема тиждень розпочався з поразки від Сіті, а продовжиться битвою з Вест Хемом у середу ввечері в Кубку ліги, поїздкою до Вулверхемптона в суботу та життєво важливим матчем Ліги чемпіонів із ПСВ Ейндховен наступного вівторка.

Півзахисник Гарі Вінкс назвав такий графік "шпор" дурнуватим, а Почеттіно розглядає варіант зі зміною всього складу в поєдинку з ВХЮ. Крістіан Еріксен та Аллі можуть вийти в основі після появи лише з лави запасних у матчі проти Сіті.

Незважаючи на страх перед майбутнім Почеттіно та неймовірно важкий графік Аллі оптимістично налаштований щодо переспектив Тоттенхема після підписання нового контракту. "Я насолоджуюсь часом у Тоттенхема та з нетерпінням хочу побачити, що нас очікує у майбутньому". Однак, усе більше шансів на те, що шляхи Маурісіо Почеттіно та лондонських "шпор" уже невдовзі розійдуться й майбутнє в них буде різним...

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