Почеттіно: У мене немає відчуття, що я втратив шанс очолити Реал

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно дав зрозуміти, що не має наміру покидати лондонський клуб найближчим часом.
"У мене немає відчуття, що я втратив шанс очолити Реал.
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Я щасливий, і у мене чинний контракт з Тоттенхемом ще на чотири сезони. Постійно звучать чутки не тільки про мене, а й про інших гравців та тренерів, але 90% з них є брехнею.
Я щасливий в Тоттенхемі. В клубі тепер інша філософія, ми дуже мотивовані участю в Лізі чемпіонів і переїздом на новий стадіон", – цитує Почеттіно Goal.
Нагадаємо, Маурісіо Почеттіно розглядався як один із потенційних кандидатів, які можуть очолити Реал. В підсумку головним тренером мадридців став Зінедін Зідан.
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