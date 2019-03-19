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Почеттіно: У мене немає відчуття, що я втратив шанс очолити Реал

00:27 2 Читать на русском
Почеттіно: У мене немає відчуття, що я втратив шанс очолити Реал
Маурісіо Почеттіно та Зінедін Зідан / Фото Diaro

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно дав зрозуміти, що не має наміру покидати лондонський клуб найближчим часом.

"У мене немає відчуття, що я втратив шанс очолити Реал.

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Я щасливий, і у мене чинний контракт з Тоттенхемом ще на чотири сезони. Постійно звучать чутки не тільки про мене, а й про інших гравців та тренерів, але 90% з них є брехнею.

Я щасливий в Тоттенхемі. В клубі тепер інша філософія, ми дуже мотивовані участю в Лізі чемпіонів і переїздом на новий стадіон", – цитує Почеттіно Goal.

Нагадаємо, Маурісіо Почеттіно розглядався як один із потенційних кандидатів, які можуть очолити Реал. В підсумку головним тренером мадридців став Зінедін Зідан.

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