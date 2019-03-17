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Тоттенхем готовий продати Еріксена, щоб купити 5 нових гравців

15:30 1107 Читать на русском
Тоттенхем готовий продати Еріксена, щоб купити 5 нових гравців
Крістіан Еріксен / фото із соцмереж

Лондонський Тоттенхем планує влітку провести активну трансферну кампанію після двох вікон без покупки гравців.

"Шпори" хочуть посилити позиції лівого і центрального захисників, а також форварда. Всього до лондонців можуть приєднатися до п'яти новачків, повідомляє Daily Mail.

Реал готовий включити Хамеса в трансфер Еріксена

За інформацією джерела, придбаннями Тоттенхема можуть стати: Джек Гріліш (Астон Вілла), Джаррод Боуен (Халл Сіті), Карлос Солер (Валенсія), Вілфрід Заха (Крістал Пелас), Алєксандар Мітровіч (Фулхем).

Також зазначається, що півзахисник лондонців Крістіан Еріксен може перейти в Реал. До закінчення терміну контракту футболіста влітку залишається один рік, і клуб готовий продати данця, щоб він не пішов безкоштовно.

Еріксен тричі відмовив Тоттенхему в продовженні контракту – Барселона вже зв'язалася з футболістом

Тоттенхем також можуть покинути Тобі Алдервейрелд, Денні Роуз, Віктор Ваньяма і Вінсент Янссен.

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