Тоттенхем готовий продати Еріксена, щоб купити 5 нових гравців

Лондонський Тоттенхем планує влітку провести активну трансферну кампанію після двох вікон без покупки гравців.

"Шпори" хочуть посилити позиції лівого і центрального захисників, а також форварда. Всього до лондонців можуть приєднатися до п'яти новачків, повідомляє Daily Mail.

Реал готовий включити Хамеса в трансфер Еріксена

За інформацією джерела, придбаннями Тоттенхема можуть стати: Джек Гріліш (Астон Вілла), Джаррод Боуен (Халл Сіті), Карлос Солер (Валенсія), Вілфрід Заха (Крістал Пелас), Алєксандар Мітровіч (Фулхем).

Також зазначається, що півзахисник лондонців Крістіан Еріксен може перейти в Реал. До закінчення терміну контракту футболіста влітку залишається один рік, і клуб готовий продати данця, щоб він не пішов безкоштовно.

Еріксен тричі відмовив Тоттенхему в продовженні контракту – Барселона вже зв'язалася з футболістом

Тоттенхем також можуть покинути Тобі Алдервейрелд, Денні Роуз, Віктор Ваньяма і Вінсент Янссен.