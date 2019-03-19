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Почеттино: У меня нет ощущения, что я потерял шанс возглавить Реал

00:27 18 Читати українською
Почеттино: У меня нет ощущения, что я потерял шанс возглавить Реал
Маурисио Почеттино и Зинедин Зидан / Фото Diaro

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино дал понять, что не намерен покидать лондонский клуб в ближайшее время.

"У меня нет ощущения, что я потерял шанс возглавить Реал.

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Я счастлив, и у меня действующий контракт с Тоттенхэмом еще на четыре сезона. Постоянно звучат слухи не только обо мне, но и о других игроках и тренерах, но 90% из них являются ложью.

Я счастлив в Тоттенхэме. В клубе теперь другая философия, мы очень мотивированы участием в Лиге чемпионов и переездом на новый стадион", – цитирует Почеттино Goal.

Напомним, Почеттино рассматривался как один из потенциальных кандидатов, которые могут возглавить Реал. В итоге главным тренером мадридцев стал Зинедин Зидан.

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