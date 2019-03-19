Почеттино: У меня нет ощущения, что я потерял шанс возглавить Реал

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино дал понять, что не намерен покидать лондонский клуб в ближайшее время.

"У меня нет ощущения, что я потерял шанс возглавить Реал.

Тоттенхэм готов продать Эриксена, чтобы купить 5 новых игроков

Я счастлив, и у меня действующий контракт с Тоттенхэмом еще на четыре сезона. Постоянно звучат слухи не только обо мне, но и о других игроках и тренерах, но 90% из них являются ложью.

Я счастлив в Тоттенхэме. В клубе теперь другая философия, мы очень мотивированы участием в Лиге чемпионов и переездом на новый стадион", – цитирует Почеттино Goal.

Напомним, Почеттино рассматривался как один из потенциальных кандидатов, которые могут возглавить Реал. В итоге главным тренером мадридцев стал Зинедин Зидан.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0