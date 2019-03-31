Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль драматично переміг Тоттенхем у 32 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Тоттенхем.

Ліверпуль у матчі 32 туру АПЛ вдома приймав Тоттенхем. Мерсисайдці швидко відкрили рахунок зусиллями Роберто Фірміно. Але по перерві "шпори" відігрались, комбінацію вдало замкнув Лукас Моура.

Ліверпуль вирвав перемогу над Тоттенхемом і обійшов Манчестер Сіті на вершині АПЛ

Не було би для Ліверпуля щастя, та нещастя гостей допомогло. Після прострілу в штрафний майданчик захисник Тобі Алдервейрелд зрізав м'яч у власні ворота на останніх хвилинах зустрічі.

Завдяки цій перемозі "червоні" повернулись на вершину таблиці, набравши 79 очок, у Манчестер Сіті 77 пунктів і гра в запасі.