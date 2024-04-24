Вже на 4-й хвилині Троссар вразив ворота Петровіча після чудового пасу Райса. Перевагу в другому таймі подвоїв Бен Вайт, який вдало зіграв на добиванні.

Арсенал забив Челсі 5 голів і відірвався від Ліверпуля на вершині АПЛ – Мудрик провалився, Зінченко зіграв 25 хвилин

Арсенал продовжив тиснути і Хаверц оформив дубль, спочатку реалізувавши вихід віч-на-віч, а потім забивши класним ударом від стійки. Добив Челсі Вайт, який закинув за комірець голкіперу.

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