Арсенал – Челсі – 5:0 – відео голів та огляд матчу
08:30 - Читать на русском
Арсенал знищив Челсі у перенесеному матчі 29-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Арсенал – Челсі на "Футбол 24".
Вже на 4-й хвилині Троссар вразив ворота Петровіча після чудового пасу Райса. Перевагу в другому таймі подвоїв Бен Вайт, який вдало зіграв на добиванні.
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Арсенал продовжив тиснути і Хаверц оформив дубль, спочатку реалізувавши вихід віч-на-віч, а потім забивши класним ударом від стійки. Добив Челсі Вайт, який закинув за комірець голкіперу.
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