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Почеттіно: Ситуація зі стадіоном негативно впливає на Тоттенхем

12:50 176 Читать на русском
Почеттіно: Ситуація зі стадіоном негативно впливає на Тоттенхем
Маурісіо Почеттіно / Фото з соцмереж

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прояснив ситуацію з будівництвом нового стадіону, та пояснив як це впливає на клуб.

"Ідея була в тому, щоб грати на новому стадіоні вже у вересні. Зараз майже лютий, і ми до сих пір не в курсі, коли переїдемо. Це дуже велике розчарування для кожного. В першу чергу для Даніела Леві (президент клубу – прим.) і керівництва, тому що вони не змогли довести цю справу до кінця вчасно.

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Звичайно, це впливає на команду і на всіх, хто працює в клубі. Тому я зобов'язаний зберігати позитивний настрій і бути оптимістом. Я завжди закликаю фанатів до того, щоб вони гнали нас вперед, ми потребуємо підтримки", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Варто відзначити, що проведення першого матчу на новому стадіоні планувалось ще у вересні 2018-го. Нова арена лондонського клубу вміщуватиме 62 тисячі глядачів.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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