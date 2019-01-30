Почеттино: Ситуация со стадионом негативно влияет на Тоттенхэм

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино прояснил ситуацию со строительством нового стадиона, и объяснил как это влияет на клуб.

"Идея была в том, чтобы играть на новом стадионе уже в сентябре. Сейчас почти февраль, и мы до сих пор не в курсе, когда переедем. Это очень большое разочарование для всех. В первую очередь для Даниэла Леви (президент клуба – прим.) и руководства, потому что они не смогли довести это дело до конца вовремя.

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Конечно, это влияет на команду и на всех, кто работает в клубе. Поэтому я обязан сохранять позитивный настрой и быть оптимистом. Я всегда призываю фанатов к тому, чтобы они гнали нас вперед, мы нуждаемся в поддержке", – цитирует Почеттино Sky Sports.

Стоит отметить, что проведение первого матча на новом стадионе планировалось еще в сентябре 2018-го. Новая арена лондонского клуба будет вмещать 62 тысячи зрителей.

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