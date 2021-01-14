"Після десяти днів з моменту вступу на посаду і трьох проведених поєдинків було дуже важливо перемогти в матчі проти нашого головного суперника.

"Батьки вчили мене виносити сміття": Неймар влаштував жорстку перепалку із захисником Марселя – приплели навіть Пеле

Це більше ніж трофей. Це питання честі і гордості, що дуже важливо для клубу і вболівальників. Крок за кроком команда робить ті речі, про які я прошу. Я тут два тижні, і ми виконали велику роботу.

Але це лише початок. Ми віримо, що з часом зможемо втілити наші ідеї в життя і що завдяки наявному у нас рівню прогрес буде хорошим. У нас залишається не так багато часу на тренування, але мої гравці заслужили цей трофей і компліменти за те, що швидко звикли до моїх вимог.

Я хочу подякувати гравцям, спортивному директору і президенту ПСЖ за надану можливість, а також Томасу Тухелю і його штабу, адже ми опинилися тут завдяки завойованим ними трофеям", – цитує Почеттіно видання Goal.

До слова, Суперкубок Франції став першим трофеєм аргентинського коуча у його тренерській кар'єрі.

ПСЖ – Марсель: дебютний трофей у кар'єрі Почеттіно на плечах земляків, Неймар повернувся голом і провокує новий скандал