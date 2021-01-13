ПСЖ у минулому неповноцінному сезоні виграв і чемпіонат, і національний кубок. Тому в Суперкубку Франції парижани зустрілися з Марселем, який на момент зупинки Ліги 1 перебував на другому місці. Попередній Ле Класік подарував сенсаційну перемогу Марселя, яка завершилася бійкою та расистським скандалом.

Сьогодні ПСЖ вийшов на матч без Неймара – бразилець ще не повністю готовий після травми, тому залишився в запасі, а атакувальне тріо сформували Ді Марія, Мбаппе та Ікарді. Марсель же покладав надії на своїх зірок Пайє та Товена, тоді як Бенедетто розпочав на лаві запасних.

Мессі, Неймар, Агуеро, Мбаппе – ПСЖ визначився з атакою мрії, а Почеттіно назвав зайвого

ПСЖ взяв м'яч під контроль, але пробратися в чужі володіння не міг. Провансальці поставили щільний блок у центрі поля та грамотно перекривали лінії передач. Мбаппе намагався проривати оборону дриблінгом на швидкості, однак здебільшого впирався в стіну. Найкращий момент старту зустрічі парижани створили зі стандарту – Ді Марія навісив, а Ікарді головою пробив повз ворота.

Парижани почали забивати, але зарахували їхній гол лише з третьої спроби. Паредес класним розрізним пасом знайшов Мбаппе, той викотив на порожні ворота Ікарді – офсайд. Маркіньйос перекинув півполя та з глибини вивів Мбаппе сам на сам з голкіпером – знову положення поза грою.

Перед перервою ПСЖ нарешті вийшов вперед, коли вдруге спрацювала аргентинська зв'язка. Ді Марія виконав фірмову подачу на Ікарді, а Мауро, уникнувши офсайдної пастки, пробив по воротах. З першим ударом Манданда впорався, але Ікарді зіграв на добиванні та заштовхав м'яч у сітку.

ПСЖ заслужено виграв перший тайм (Ікарді мав оформляти дубль з пасу Мбаппе, але влучив у поперечину). Марсель не створив жодного якісного моменту. Підходи до воріт Наваса були, проте жодних проблем голкіперу Товен не організував. Найбільше запам'ятався удар Камара з центра поля – Кейлор і тут був напоготові.

Провансальці в спробах відігратися активно розпочали другий тайм. У них проходили цікаві комбінації, але бракувало якісного завершального удару. Марсель затискав ПСЖ атаками та пресингом. Париж регулярно провалювався, однак Навасу не складало труднощів рятувати команду. Він з легкістю потягнув постріл Товена з гострого кута та небезпечний удар Чалети-Цара.

ПСЖ хотів заспокоїти гру, вповільнивши рух м'яча. І це частково вдалося. Марсель вже з Бенедетто продовжив шукати варіанти без особливого успіху. Маурісіо Почеттіно відповів Андре Віллаш-Боашу виходом Неймара, який миттєво освіжив атаку ПСЖ. Проти Нея знову грав Гонсалес. Грав, звичайно, грубо. Однак бразилець зумів не загриміти назад в лазарет.

Натомість Неймар закріпив перевагу ПСЖ, реалізувавши пенальті, зароблений Ікарді. Марсель все ж повернув інтригу на кінцівку зустрічі – Товен і Пайє створили красивий гол. Втім, на більше Олімпік не спромігся. ПСЖ прогнозовано виграв Суперкубок Франції, а Маурісіо Почеттіно здобув перший трофей у тренерській кар'єрі. Аргентинець завдяки Ікарді та Ді Марії підняв кубок над головою вже після третього матчу на чолі ПСЖ.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом