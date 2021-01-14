"После десяти дней с момента вступления в должность и трех проведенных поединков было очень важно победить в матче против нашего главного соперника.

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Это больше чем трофей. Это вопрос чести и гордости, что очень важно для клуба и болельщиков. Шаг за шагом команда делает те вещи, о которых я прошу. Я здесь две недели, и мы проделали большую работу.

Но это лишь начало. Мы верим, что со временем сможем воплотить наши идеи в жизнь и благодаря имеющемуся у нас уровню прогресс будет хорошим. У нас остается не так много времени на тренировки, но мои игроки заслужили этот трофей и комплименты за то, что быстро привыкли к моим требованиям.

Я хочу поблагодарить игроков, спортивного директора и президента ПСЖ за предоставленную возможность, а также Томаса Тухеля и его штаб, ведь мы оказались здесь благодаря завоеванным ими трофеям", – цитирует Почеттино издание Goal.

К слову, Суперкубок Франции стал первым трофеем аргентинского коуча в его тренерской карьере.

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