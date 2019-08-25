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Почеттіно прокоментував сенсаційну поразку Тоттенхема від Ньюкасала

22:55 212 Читать на русском
Почеттіно прокоментував сенсаційну поразку Тоттенхема від Ньюкасала
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розчарований грою своїх підопічних.

 
Жоелінтон 27’
27’ Жоелінтон

"Я не хочу критикувати команду. Ми не зіграли так, як ми очікували. Це був дуже легкий гол, як і у випадку з Астон Віллою. Я дуже розчарований грою і результатом. Іноді справа не у володінні, а в індивідуальних діях, і сьогодні ми не показали тих якостей, які потрібні.

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Я не буду виправдовувати сьогоднішній виступ або результат матчу раннім закриттям трансферного вікна в Англії. Ми граємо невпевнено і непослідовно з інших причин.

Я буду щасливий через 10 днів після того, як ми зіграємо з Арсеналом, тому що в Європі закриється трансферне вікно", – передає слова Почеттіно BBC.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Тоттенхем - Ньюкасл Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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