Почеттіно прокоментував сенсаційну поразку Тоттенхема від Ньюкасала

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розчарований грою своїх підопічних.

"Я не хочу критикувати команду. Ми не зіграли так, як ми очікували. Це був дуже легкий гол, як і у випадку з Астон Віллою. Я дуже розчарований грою і результатом. Іноді справа не у володінні, а в індивідуальних діях, і сьогодні ми не показали тих якостей, які потрібні.

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Я не буду виправдовувати сьогоднішній виступ або результат матчу раннім закриттям трансферного вікна в Англії. Ми граємо невпевнено і непослідовно з інших причин.

Я буду щасливий через 10 днів після того, як ми зіграємо з Арсеналом, тому що в Європі закриється трансферне вікно", – передає слова Почеттіно BBC.

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