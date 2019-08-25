Ньюкасл здобув сенсаційну перемогу над Тоттенхемом, Вулверхемптон врятував нічию з Бернлі: 3-й тур АПЛ, матчі неділі

Завершились останні матчі 3-го тур чемпіонату Англії. В його рамках Тоттенхем несподівано програв у рідних стінах Ньюкаслу, а Вулверхемптон на останній хвилині вирвав нічию у поєдинку проти Бернлі.

Чемпіонат Англії 2019/20, 3-й тур

Тоттенхем – Ньюкасл – 0:1

Гол: Жоелінтон, 27

Вулверхемптон – Бернлі – 1:1

Голи: Хіменес, 90+7 – Барнс, 13

Тоттенхем приймав у рідних стінах Ньюкасл. Підопічні Стіва Брюса досі очок не набирали, а на початку зустрічі "сороки" ще й залишились без Сен-Сімона, який зазнав пошкодження. Його змінив Атсу, що принесло несподіваний успіх на 27-й хвилині: Крістіан помітив Жоелінтона у величезній відкритій зоні в штрафному та віддав простеньку передачу, а той пробив, немов на тренуванні – 0:1! Тотнем міг відігратися після класного удару Сона в лівий кут на 34-й хвилині, але Дубравка витягнув його.

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На перерву команди пішли за переваги Ньюкасла, а після неї гра особливо не змінилася. "Шпори" тиснули, але навіть вихід Еріксена з Ло Чельсо не міг допомогти як слід розгойдати оборону гостей. На 78-й хвилині лондонцям могло пощастити відігратися з пенальті після падіння Кейна у штрафному "сорок", але після перегляду відеоповтору Майк Дін вирішив не вказувати на "точку". Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Ньюкасла.

У паралельній зустрічі Вулверхемптон зустрічався з Бернлі. Підопічні Ешпіріту Санту після ефектних перемог над Манчестер Юнайтед і Торіно несподівано провалилися на старті, пропустивши гол на 13-й хвилині після лонгболу, скидки МакНіла та дальнього удару Барнса – 0:1. Ешлі мав прекрасну можливість відзначитись і до цього, а на 19-й постріл його партнера Бена Мі струсонув поперечину. Крім того, до перерви виникло ще кілька панічних ситуацій у штрафному господарів, але "вовки" зуміли відбитися.

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Другий тайм суттєво поступався за рівнем гостроти першому. Вулверхемптон продовжив тримати м'яч, але програвав за кількістю ударів – втім, майже всі вони не були небезпечними. Відверто кажучи, підопічні Ешпіріту Санту не награли навіть на очко, але їм вдався фінальний штурм: на 90+4-й Хіменес влучив у стійку, а на 90+5-й арбітр призначив пенальті, який Рауль же і реалізував – 1:1! За цим майже одразу пролунав фінальний свисток.

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