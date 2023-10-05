Маурисио Почеттино подарил Михаилу Мудрику книгу о своей работе в Тоттенхэме.

Об особенном подарке от своего тренера Мудрик рассказал в своём Instagram.

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Книга "О дивный новый мир – внутри "шпор" Почеттино" под авторством известного испанского футбольного журналиста Гильема Балаге вышла в Англии в 2017 году. В ней рассказана эксклюзивная закулисная история революции Почеттино, которую тренер произвёл в стане "шпор": с момента прихода в клуб в 2014 году Маурисио Почеттино превратил Тоттенхэм из середняка турнирной таблицы в финалиста Лиги чемпионов.

"Спасибо за подарок", – прокомментировал событие Мудрик, который в последнем матче с Фулхэмом забил свой дебютный мяч за "синих".

Мудрик дебютным голом в АПЛ помог Челси одолеть Фулхэм – украинец получил высокие оценки, но не вышел на второй тайм