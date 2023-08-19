"Талановиті гравці, на яких клуб витрачає гроші, мають щодня демонструвати, що вони заслуговують грати. Моя робота полягає в тому, щоб бути чесним з усіма в команді.

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Якщо у футболіста восьмирічний контракт – він повинен бути відповідальним і демонструвати повагу, відданість і якість, яку ми очікуємо від нього. Якщо ні – він не буде грати.

Гравцям не можна засмучуватися. Розчаровуватися може лише клуб. Адже якщо ми підписуємо гравця і даємо йому восьмирічний контракт, а він не бажає робити те, що ми від нього очікуємо, і не грає – це через нього, а не через нас. Їм потрібно викластися з усіх сил і демонструвати талант, який, як ми вважаємо, у них є.

Щодо незадоволених гравців... Якщо вони не хочуть боротися за своє місце і відчувати себе частиною команди, двері на вихід для них відчинені. Тренер повинен мати підтримку власників, інакше буде важко", – цитує Почеттіно Dailymail.

Нагадаємо, з літа минулого року Челсі розпочав неймовірну трансферну кампанію, витративши на придбання майже 1 мільярд фунтів стерлінгів. Аби обійти фінансові обмеження, клуб почав підписувати футболістів на тривалі терміни. Нині у "синіх" є 20 гравців, угоди яких чинні мінімум до 2028 року. Серед таких і український вінгер Михайло Мудрик, який уклав контракт з лондонцями до 30 червня 2031 року.

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