"Мудрик провів дуже хорошу передсезонну підготовку – зокрема, через те, що грав на Євро U-21. Тому ви бачите, що він зараз у значно кращій формі, ніж інші.

Срна: Сказав президенту Шахтаря, що ми дешево продали Мудрика

Оскільки він добре виступив на турнірі та під час передсезонного збору, то матиме більше впевненості та покаже, на що здатен.

Михайло швидкий, також у нього дуже хороший удар. Я вважаю, що в наступному сезоні він пробиватиме частіше, коли матиме такі можливості. Тому я очікую гарного сезону в його виконанні", – сказав Чех у коментарі "Бомбардир".

Нагадаємо, Мудрик перейшов у Челсі з Шахтаря за 100 млн євро у січні 2023 року, ставши найдорожчим українцем в історії. Минулого сезону у 23 матчах за "синіх" він відзначився двома асистами.

Мудрик втратив шанс стати героєм – Челсі та Ліверпуль розписали виснажливу нічию на старті АПЛ