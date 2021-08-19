"Мбаппе? Він старанно працює і сповнений мотивації. Це наш футболіст. У моєму розумінні він залишається і проведе з нами цей сезон. Найголовніше, що Кіліан зберігає спокій і знає, що повинен робити. Він спокійно готується до завтрашнього матчу.

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Він – гравець ПСЖ, ми хочемо, щоб він залишився, і бачимо, що він сконцентрований на грі з Брестом", – наводить слова Почеттіно RMC Sport.

Нагадаємо, Мбаппе раніше натякав на можливий відхід з паризького табору. За французом давно полює мадридський Реал. У футболці парижан він провів 173 матчі та відзначився 132 голами.

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