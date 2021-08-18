Чемпіон світу повідомив своєму оточенню, що залишається у французькому гранді, інформує Cadena SER. Цю ж звістку спортивний директор ПСЖ Леонардо передав іншим гравцям команди.

Мбаппе розгнівав фанів ПСЖ – зірку парижан освистали перед матчем проти Страсбура

Упродовж літа Мбаппе активно сватали в Реал, однак тепер мадридцям доведеться чекати щонайменше рік. Глобальні плани зіркового форварда не змінились – відпрацювати контракт з ПСЖ до кінця і перебратися в Мадрид вільним агентом. "Вершкові" вже нібито пообіцяли Кіліану 40 млн євро підйомних, якщо той дотримає своєї обіцянки.

Нагадаємо, Мбаппе виступає за ПСЖ з 2018 року. У футболці парижан він провів 173 матчі та відзначився 132 голами.

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