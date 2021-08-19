"Мбаппе? Он усердно работает и полон мотивации. Это наш футболист. В моем понимании он остается и проведет с нами этот сезон. Самое главное, что Килиан сохраняет спокойствие и знает, что должен делать. Он спокойно готовится к завтрашнему матчу.

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Он – игрок ПСЖ, мы хотим, чтобы он остался, и видим, что он сконцентрирован на игре с Брестом", – приводит слова Почеттино RMC Sport.

Напомним, Мбаппе ранее намекал на возможный уход из парижского лагеря. За французом давно охотится мадридский Реал. В футболке парижан он провел 173 матча и отметился 132 голами.

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