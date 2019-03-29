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Сульшер на кабріолеті: гравець Манчестер Юнайтед підірвав мережу дотепним фото з тренером

09:50 471 Читать на русском
Сульшер на кабріолеті: гравець Манчестер Юнайтед підірвав мережу дотепним фото з тренером
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Півзахисник "червоних дияволів" Джессі Лінгард опублікував у Instagram жартівливу світлину з новоспеченим головним тренером Манчестер Юнайтед Уле Гуннаром Сульшером.

Англійський хавбек у своєрідний спосіб привітав норвезького фахівця з підписання трирічного контракту з "червоними дияволами".

"Я з першого дня почувався тут, як вдома", – Сульшер прокоментував підписання контракту з Манчестер Юнайтед

У соцмережі Джессі за допомогою фоторедактора змінив обличчя водія та пасажира червоного кабріолету, який їде по шосе, додавши на фото своє обличчя та Сульшера.

"Прекрасний настрій. Я ніколи не сумнівався. Вітаю, бос", – написав Джессі.

Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер Юнайтед

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