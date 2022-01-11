Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе отримав проблеми через вплив на вибори мера у рідному місті.

Мурал з величезним зображенням Кіліана у місті Банді зіпсували вандали. На ньому написали: "Мбаппе, ти покійник".

Кроос заінтригований трансферами Мбаппе і Холанда в Реал: "Це найцікавіші гравці на ринку"

Скандалу приписують політичний контекст. Мбаппе на кількох публічних заходах з'являвся у компанії Сільвін Томассін (на її адресу також написали кілька образ), яка бере участь у найближчих виборах мера Банді. У псуванні муралу підозрюють політичних конкурентів, а Мбаппе став "побічною" жертвою.

Нагадаємо, влітку чемпіон світу повинен попрощатися з рідною Францією. ПСЖ не може домовитися щодо продовження контракту, а Реал вже нібито має попередню домовленість з 23-річним нападником.

"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами