Зазвичай ЗМІ віддають усю свою увагу бомбардирам та ексцентричним персонажам за межами поля. Натомість прості хлопці, на яких тримаються класні команди, залишаються у тіні. Секрет успіху симпатичних тренерських команд, як от Брайтон Роберто Де Дзербі, полягає у присутності на полі таких, як Паскаль Грос.

Влітку 2017-го Брайтон готувався до Прем'єр-ліги. Все ж то був дебютний сезон команди в АПЛ, тому під час паузи довелося добряче закупитися. Трансфери Хосе Іск'єрдо, Деві Прьоппера та Метью Райана дещо затьмарили підписання 26-річного Паскаля Гроса зі скромного Інгольштадта. На німецького хавбека витратили тільки три тисячі фунтів, тож цей перехід загубився не лише на фоні придбань АПЛ, а й навіть у новинах про трансфери новачка ліги.

Але це не означає, що клуб не розраховував на німецького новобранця. "Брайтон був дуже активним, – розповідав згодом Грос. – Під час першої розмови мені показали інформацію, яку зібрали про мене. Звіт на 40-50 сторінок виглядав справді вражаюче. Він містив усе про моє приватне життя, кожну гру, сильні та слабкі сторони. Я відчув величезний інтерес з боку клубу та тренера Г'ютона. І це для мене завжди найважливіше".

Віддячувати новій команді Паскаль розпочав з перших матчів. У стартових трьох турах Брайтон не міг забити, однак у четвертому в гості до "чайок" приїхав Вест Бромвіч. Перші два голи Брайтона в АПЛ забив саме Грос. Минули роки і нині з 30 м'ячами він є найкращим бомбардиром в історії клубу в АПЛ.

Важлива риса "вісімки" Брайтона – стабільність. У нього практично немає спадів. Паскаль перебуває серед лідерів сезону АПЛ за кількістю створених моментів, постійно зустрічається з м'ячем (третій у лізі за кількістю передач) і диригує грою Брайтона. Крім того, Грос добре володіє двома ногами і рідко травмується.

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Німець пережив у команді трьох тренерів, кожен з яких постійно висловлював захоплення ним. Кріс Г'ютон, Грем Поттер та Роберто Де Дзербі називали Гроса ключовим виконавцем, а цифри лише підтверджували визначальну роль німця у команді. Зараз триває сьомий сезон Паскаля у Брайтоні, він став клубною легендою, провів понад 250 матчів і розриває АПЛ. 32-річний німець з 10 гольовими передачами лідирував за цим показником у лізі, поки напаредодні його не перегнав Оллі Воткінс з Астон Вілли.

"Грос – один з найкращих футболістів у моїй тренерській кар'єрі, – сказав якось Де Дзербі. – Він фантастичний, може грати усюди". Дійсно, Паскаль тільки у футболці Брайтона встиг зіграти на всіх можливих позиціях від захисника до форварда. У системі Кріса Г'ютона німець діяв на позиції "десятки", у формаціях Поттера та Де Дзербі опустився нижче у півзахист.

Однак у Гроса є досвід гри на позиції правого захисника, правого крайнього захисника та лівого захисника. "Вважаю, що одна з сильних сторін Паскаля полягає в його універсальності. Він просто мрія для тренера", – казав про свого партнера Адам Лаллана.

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Челсі виклав за Мойзеса Кайседо рекордні 115 мільйонів фунтів. Ще один колега Гроса з центру поля Алексіс Мак Аллістер також на Амекс Стедіум не затримався і перейшов у Ліверпуль. Власне, за чутками Юрген Клопп давно хотів бачити Гроса у своїй команді, та все так і залишилося на рівні розмов. Якщо взяти до уваги усі фактори (зокрема, вплив на командну гру та статистичні дані), то Гроса можна назвати найбільш недооціненим футболістом АПЛ.

Тренери неодноразово казали про правильний менталітет німецького півзахисника. У чому це проявляється? До прикладу, в аналітичних здібностях. Вміння асистувати партнерам, віддавати своєчасні передачі пояснюється його знаннями.

Я прагну зрозуміти своїх нападників. Мені подобається з ними говорити, мені подобається розбиратися в характеристиках. Я намагаюся створити в голові картину, перш ніж отримати м’яч. Це не завжди можливо, але я роблю це протягом всієї гри, – розповідав Паскаль в інтерв'ю The Athletic.

Прогрес і стабільність Гроса в АПЛ помітили у Німеччині. Футболіст, який викликався лише у юнацькі збірні, минулого року отримав запрошення у головну команду країни і дебютував там у 32. Безумовно, Паскаль заслуговує поїхати на Євро. Мабуть, це особливо потішить його батька, Штефана Гроса, який у 80-х виступав за Карлсруе, однак до рівня "манншафт" не виріс.

Тепер тато часто приїжджає на матчі Паскаля в Англію. У дитинстві Грос-старший протягом п'яти років тренував сина, а зараз продовжує підтримувати його.

Він був чудовим наставником для мене як для футболіста, так і для людини. Робота, поведінка, ставлення у побуті – всьому я навчився у батька і маю бути вдячним йому, – каже Паскаль.

Грос святкуватиме свій 33-й день народження 15 червня. А за день до цього Німеччина стартує на домашньому чемпіонаті Європи. Дебют за збірну в офіційному матчі був би чудовим подарунком для хавбека. В Англії він завоював повагу та отримав визнання. Настав час стати своїм вдома. Паскаль Грос – більше не той хлопець з передостанньої команди Бундесліги. Зараз він – топ на рівні АПЛ.