В Англії продовжують відзначати внесок гравців, які виступали в АПЛ. До Зали слави англійської Прем'єр-ліги увійшли ще два іменитих футболісти – Джон Террі та Енді Коул. Про це повідомив офіційний сайт змагання.

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Їх обрали з 15 колишніх гравців після того, як голоси вболівальників були об'єднані з голосами членів комісії з присудження нагород АПЛ. Енді Коул – четвертий у списку найкращих бомбардирів в історії Прем'єр-ліги. Він забив 187 голів у 414 матчах. У складі Манчестер Юнайтед він здобув п'ять титулів чемпіона Англії.

Джон Террі разом із Челсі також виграв п'ять титулів АПЛ, а також здобував перемогу в Лізі чемпіонів. Він є найрезультативнішим захисником в історії ліги. Він оформив 41 голом у 492 матчах.

Нагадаємо, раніше до зали слави АПЛ увійшов Ешлі Коул.

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