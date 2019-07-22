Почеттіно: Не слід тиснути на Ндомбеле, його адаптація в Тоттенхемі проходить добре

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував дебют Танге Ндомбеле за "шпор".

"Ндомбеле – гравець, який має здатність робити такі речі, які він робив сьогодні. Він зіграв трохи більше, ніж я планував, але його адаптація в команді ще триває.

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Ми раді його дебюту, але не слід очікувати надто багато. Наш штаб знає про здібності Ндомбеле, і що він може принести команді, а тому намагаємось не тиснути на нього. Він може додавати якості команді по ходу матчу, і саме це ми очікуємо побачити від нього в наступному сезоні", – цитує Почеттіно Goal.com.

Нагадаємо, Тоттенхем переграв Ювентус у матчі Міжнародного кубка чемпіонів (3:2), а Ндомбеле відзначився асистом.

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