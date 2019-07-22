Почеттино: Не следует давить на Ндомбеле, его адаптация в Тоттенхэме проходит хорошо

Главный тренер Тоттенхэма Почеттино прокомментировал дебют Танге Ндомбеле в составе "шпор".

"Ндомбеле – игрок, который обладает способностью делать такие вещи, которые он делал сегодня. Он сыграл немного больше, чем я планировал, но его адаптация в команде еще продолжается.

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Мы рады его дебюту, но не следует ожидать от него слишком много. Наш штаб знает о способностях Ндомбеле, и что он может принести команде, поэтому стараемся не давить на него. Он может добавить качество команде по ходу матча, и именно это мы ожидаем увидеть от него в следующем сезоне", – цитирует Почеттино Goal.com.

Напомним, Тоттенхэм переиграл Ювентус в матче Международного кубка чемпионов (3:2), а Ндомбеле отличился ассистом.

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