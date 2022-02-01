Французького фахівця давно вважають фаворитом на крісло наставника парижан. Ба більше, Зідан уже міг би тренувати ПСЖ, але вирішив відтермінувати своє призначення, повідомляє AS з посиланням на Telefoot.

ПСЖ несподівано програв Ніцці у Кубку Франції – голкіпер парижан вибив Мессі і Ко з турніру

За інформацією джерела, Зідан відмовився приходити в клуб вже зараз через Реал. ПСЖ зіграє з колишнім клубом 49-річного фахівця в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Водночас у разі вильоту парижан з турніру зміна тренера відбудеться негайно.

Маурісіо Почеттіно вже тривалий час перебуває під тиском потенційної відставки, а напередодні ще погіршив своє становище. ПСЖ вилетів із Кубка Франції вже в 1/8 фіналу, поступившись Ніцці.

Трансферний дедлайн, зима 2022: Барса підписала Обамеянга, Дембеле залишається, провал Ліверпуля, активні Юве і Ньюкасл