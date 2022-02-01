Зідан уже міг очолити ПСЖ – звільнення Почеттіно гальмує Реал
Майбутнє головного тренера ПСЖ Маурісіо Почеттіно, схоже, вже вирішене. Аргентинця замінить Зінедін Зідан.
Французького фахівця давно вважають фаворитом на крісло наставника парижан. Ба більше, Зідан уже міг би тренувати ПСЖ, але вирішив відтермінувати своє призначення, повідомляє AS з посиланням на Telefoot.
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За інформацією джерела, Зідан відмовився приходити в клуб вже зараз через Реал. ПСЖ зіграє з колишнім клубом 49-річного фахівця в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Водночас у разі вильоту парижан з турніру зміна тренера відбудеться негайно.
Маурісіо Почеттіно вже тривалий час перебуває під тиском потенційної відставки, а напередодні ще погіршив своє становище. ПСЖ вилетів із Кубка Франції вже в 1/8 фіналу, поступившись Ніцці.
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