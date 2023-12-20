Михайло Мудрик встиг влаштувати справжнє шоу за 15 хвилин у матчі Кубка ліги проти Ньюкасла.

Вінгер Челсі не тільки забив рятівний гол і реалізував вирішальний пенальті, а й завоював симпатії фанатів своїми бійцівськими якостями.

Рятівний гол Мудрика на 90+2-й хвилині у відеоогляді матчу Челсі – Ньюкасл

За рахунку 1:1 хавбек Ньюкасла Бруно Гімараєс грубо "переїхав" Іана Маатсена на фланзі. Мудрик відразу підбіг заступитися за партнера і схопив зірку "сорок" за горло. На щастя, коротка штовханина не переросла у щось більше, а рефері видав Бруно та Михайлу по жовтій.

Вболівальники Челсі у захваті від сміливості та рішучості Мудрика, який став головним героєм виходу команди у півфінал Кубка ліги.

Mudryk à Gimarães : Tu touches mon frère je te casse la gueule imbécile pic.twitter.com/Z9C6DqhUpO — Ekip?? (@Jaah221) December 19, 2023

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