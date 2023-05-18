"Це нелегко, коли у гравців контракти на шість-сім років. Це не просто те, чого хоче власник. Почеттіно повинен буде ухвалити рішення. Може, Мудрик йому не сподобається. Він може прийти й сказати: "Не хочу його".

Мудрик у Ла Лігу: в Севільї відреагували на сенсаційні чутки

Ви заплатили за нього суму Х, у нього семирічний контракт. Як нам його позбутися? Немає способу. Він може опинитися в оренді на три роки. Йдеться про те, щоб оцінити все: фінансовий фейр-плей, баланс команди, молодих гравців", – поділився Адам в коментарі ChelseaChronicle.

Нагадаємо, Мудрик перебрався у Челсі з Шахтаря взимку за 70+30 мільйонів євро. Поки Михайло не виправдовує заплачених коштів – всього 2 результативні передачі у 15 поєдинках. Саме це й породжує чутки про літній трансфер. Контракт українця розрахований до 31 червня 2031 року.

Челсі вдома не обіграв найгіршу виїзну команду АПЛ – Стерлінг дав урок Мудрику, але провал воротаря і оборони вкрав очки