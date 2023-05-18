"Это нелегко, когда у игроков контракты на шесть-семь лет. Это не просто то, чего хочет владелец. Почеттино должен будет принять решение. Может, Мудрик ему не понравится. Он может прийти и сказать: "Не хочу его".

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Вы заплатили за него сумму Х, у него семилетний контракт. Как нам от него избавиться? Нет способа. Он может оказаться в аренде на три года. Речь идет о том, чтобы оценить все: финансовый фэйр-плей, баланс команды, молодых игроков", – поделился Адам в комментарии ChelseaChronicle.

Напомним, Мудрик перебрался в Челси из Шахтера зимой за 70+30 миллионов евро. Пока Михаил не оправдывает заплаченных средств – всего 2 результативные передачи в 15 поединках. Именно это и порождает слухи о летнем трансфере. Контракт украинца рассчитан до 31 июня 2031 года.

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