Маурісіо Почеттіно, який за крок від призначення в ПСЖ, хоче бачити лідера Барселони Ліонеля Мессі у розташуванні парижан, повідомляє Le Parisien.

Почеттіно визначився із першою зіркою, яку запросить у ПСЖ, – Calciomercato

За інформацією джерела, боси столичного клубу нібито запросили 48-річного фахівця, адже хочуть підписати Лео. Почеттіно може цьому посприяти, адже він, як і Мессі, розпочинав кар'єру в Ньюеллс Олд Бойз. Це один із факторів, який їх пов'язує. Ба більше, тренер не проти підписати свого співвітчизника.

До слова, контракт Мессі з Барселоною завершується влітку 2021-го, але зірка чекає результатів президентських виборів, щоб роздумувати про своє майбутнє.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му