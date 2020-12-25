Почеттіно визначився із першою зіркою, яку запросить у ПСЖ, – Calciomercato
25 грудня 23:20 - Читать на русском
Ймовірний майбутній наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно вже готується до підсилення команди у разі свого приходу.
Почеттіно після свого приходу на посаду наставника ПСЖ хоче підсилити команду Пауло Дибалою, інформує Calciomercato.
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Одним із козирів парижан може стати те, що аргентинець і досі не продовжив контракт із Ювентусом, адже сторони не можуть домовитись щодо зарплати.
До слова, Дибала провів 13 матчів у поточному сезоні у складі Ювентуса, записавши до свого активу 2 голи.
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