Ймовірний майбутній наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно вже готується до підсилення команди у разі свого приходу.

Почеттіно після свого приходу на посаду наставника ПСЖ хоче підсилити команду Пауло Дибалою, інформує Calciomercato.

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Одним із козирів парижан може стати те, що аргентинець і досі не продовжив контракт із Ювентусом, адже сторони не можуть домовитись щодо зарплати.

До слова, Дибала провів 13 матчів у поточному сезоні у складі Ювентуса, записавши до свого активу 2 голи.

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