Почеттино, который в шаге от назначения в ПСЖ, хочет видеть лидера Барселоны Лионеля Месси в расположении парижан, сообщает Le Parisien.

Почеттино определился с первой звездой, которую запросит в ПСЖ, – Calciomercato

По информации источника, боссы столичного клуба якобы пригласили 48-летнего специалиста, ведь хотят подписать Лео. Почеттино может этому поспособствовать, ведь он, как и Месси, начинал карьеру в Ньюэллс Олд Бойз. Это один из факторов, который их связывает. Более того, тренер не против подписать своего соотечественника.

К слову, контракт Месси с Барселоной завершается летом 2021-го, но звезда ждет результатов президентских выборов, чтобы размышлять о своем будущем.

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