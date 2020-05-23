Почеттіно готовий до пропозицій не лише з АПЛ – екс-тренер Тоттенхема інтригує своїм майбутнім

Колишній головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не має наміру довго залишатись без роботи.

"Я люблю Англію. Хотілося б залишитися жити в Лондоні, але я відкритий і для пропозицій з інших країн. Готовий їх розглядати.

Почеттіно: Завжди думав, що це я заміню Моурінью

Зараз наш тренерський штаб набагато сильніший. Ми багато чому навчилися в Еспаньйолі, Саутгемптоні та Тоттенхемі. Ми можемо багато чого запропонувати людям, які довірять нам своє майбутнє", – цитує аргентинського фахівця Goal.

Маурісіо Почеттіно перебуває без роботи з листопада, коли був звільнений Тоттенхемом після невдалого старту сезону. Його замінив Жозе Моурінью.

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