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Почеттіно готовий до пропозицій не лише з АПЛ – екс-тренер Тоттенхема інтригує своїм майбутнім

17:59 104 Читать на русском
Почеттіно готовий до пропозицій не лише з АПЛ – екс-тренер Тоттенхема інтригує своїм майбутнім
Маурісіо Почеттіно та Даніел Леві / Фото ФК Тоттенхем

Колишній головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не має наміру довго залишатись без роботи.

"Я люблю Англію. Хотілося б залишитися жити в Лондоні, але я відкритий і для пропозицій з інших країн. Готовий їх розглядати.

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Зараз наш тренерський штаб набагато сильніший. Ми багато чому навчилися в Еспаньйолі, Саутгемптоні та Тоттенхемі. Ми можемо багато чого запропонувати людям, які довірять нам своє майбутнє", – цитує аргентинського фахівця Goal.

Маурісіо Почеттіно перебуває без роботи з листопада, коли був звільнений Тоттенхемом після невдалого старту сезону. Його замінив Жозе Моурінью.

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Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Англія
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