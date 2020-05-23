Почеттіно: Завжди думав, що це я заміню Моурінью

Колишній головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про свої стосунки з Жозе Моурінью, який змінив його в лондонській команді.

"Ми давно знайомі один з одним. Ще з тих пір, коли я тренував Еспаньйол, а він Реал. Якось перед матчем з мадридцями з'явилася інформація, що я можу очолити команду, якщо Жозе піде. І на прес-конференції перед грою мене про це запитали. Тоді я відповів, що не думаю про це.

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Коли я приїхав на матч, Жозе чекав на мене з пляшкою хорошого французького червоного вина. Я завжди думав, що це я заміню його. Я завжди жартував, що, можливо, коли-небудь дійсно зміню його в Реалі, а зараз подивіться, як все вийшло. Я дуже радий, що він замінив мене в Тоттенхемі. Він топ-тренер, у нас хороші відносини", – цитує Почеттіно Goal.

Нагадаємо, аргентинський фахівець очолював лондонський клуб з 2014 по 2019 рік. Почеттіно зумів вивести Тоттенхем у фінал Ліги чемпіонів, де поступився Ліверпулю (0:2). Маурісіо покинув лондонський клуб в листопаді 2019-го, а замість нього команду очолив Жозе Моурінью.

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