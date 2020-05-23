toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОЛЬФСБУРГ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД

Почеттино готов к предложениям не только с АПЛ – экс-тренер Тоттенхэма интригует своим будущим

17:59 28 Читати українською
Почеттино готов к предложениям не только с АПЛ – экс-тренер Тоттенхэма интригует своим будущим
Маурисио Почеттино и Даниэл Леви / Фото ФК Тоттенхэм

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не намерен долго оставаться без работы.

"Я люблю Англию. Хотелось бы остаться жить в Лондоне, но я открыт и для предложений из других стран. Готов их рассматривать.

Почеттино: Всегда думал, что это я заменю Моуринью

Сейчас наш тренерский штаб гораздо сильнее. Мы многому научились в Эспаньоле, Саутгемптоне и Тоттенхэме. Мы можем многое предложить людям, которые доверят нам свое будущее", – цитирует аргентинского специалиста Goal.

Почеттино находится без работы с ноября, когда был уволен Тоттенхэмом после неудачного старта сезона. Его заменил Жозе Моуринью.

Нова сила АПЛ готує повстання мільярдів – український слід, трансфери суперзірок Барси і Реала в Ньюкасл, склад мрії

blog_ava
УПЛ в шаге от рестарта сезона – известна дата принятия решения
09:52
353
Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
49
мин
Шахтер
11:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук