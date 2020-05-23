Почеттино готов к предложениям не только с АПЛ – экс-тренер Тоттенхэма интригует своим будущим

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не намерен долго оставаться без работы.

"Я люблю Англию. Хотелось бы остаться жить в Лондоне, но я открыт и для предложений из других стран. Готов их рассматривать.

Почеттино: Всегда думал, что это я заменю Моуринью

Сейчас наш тренерский штаб гораздо сильнее. Мы многому научились в Эспаньоле, Саутгемптоне и Тоттенхэме. Мы можем многое предложить людям, которые доверят нам свое будущее", – цитирует аргентинского специалиста Goal.

Почеттино находится без работы с ноября, когда был уволен Тоттенхэмом после неудачного старта сезона. Его заменил Жозе Моуринью.

Нова сила АПЛ готує повстання мільярдів – український слід, трансфери суперзірок Барси і Реала в Ньюкасл, склад мрії