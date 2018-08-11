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Почеттіно: Для перемоги необхідні не тільки старання, а і везіння

18:02 55 Читать на русском
Почеттіно: Для перемоги необхідні не тільки старання, а і везіння
Маурісіо Почеттіно / Фото ФК Тоттенхем

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував старт команди у сезоні АПЛ 2018/19 проти Тоттенхема.

"Я дуже пишаюся виступом команди при обставинах, що склалися. Ньюкасл – дуже хороша команда, і у них було кілька шансів забити більше одного м'яча, але часом у футболі необхідно не тільки старання, але і везіння.

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Ми ж готувалися до матчу в непростих умовах, адже багато футболістів лише в понеділок прибули в розташування команди після відпустки.

Ми можемо грати краще, звичайно, бути більш стабільними, але для нас це був великий виклик – з'єднати все воєдино і підготуватися за кілька днів. Не буду скаржитися, нам потрібно вчитися бути розумними", – цитує Почеттіно видання Sky Sports.

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Ньюкасл - Тоттенхем: Субота 11 серпня 2018

Ньюкасл
Матч завершено
1 : 2
Тоттенхем
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Англія Ньюкасл - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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