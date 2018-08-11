Перехід Ярмоленка у Вест Хем потрапив у десятку найбезглуздіших трансферів літа-2018 за версією FourFourTwo

Трансфер Андрія Ярмоленка з дортмундської Борусії у Вест Хем піддався критиці з боку автора FFT.

Видання FourFourTwo виділило 10 найбезглуздіших трансферів цього літа. У цій негативній підбірці знайшлося місце для переходу Андрія Ярмоленка у Вест Хем.

"На момент трансферу все виглядало досить привабливо. Можливо, цим придбанням Вест Хем навіть заявив про свої серйозні наміри. Втім, більш реально, що "молотобійці" підписали гравця на основі старих заслуг.

Ярмоленко був видатним футболістом 3 роки тому. Саме тоді він мав би покинути Україну та перейти у великий іспанський, англійський чи німецький клуб. Однак його трансфер у Борусію трапився занадто пізно. Про це свідчать слабкі виступи за "джмелів" та швидкий відхід з Дортмунду.

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Найбільше турбує те, що лівоногий 28-річний українець є найефективнішим в ролі правого вінгера, а на цю позицію лондонці згодом придбали Феліпе Андерсона. Вест Хем отримав гучне ім'я, але цей гравець, схоже, перебуває вже на спаді", – пише журналіст FFT Джон Кребб.

Ще 9 трансферних фейлів за версією видання:

Хав'єр Пасторе (Рома – ПСЖ). Один з найгірших трансферів Мончі. Як можна було запропонувати 29-річному гравцю, який давно не вражає, контракт на 5 років? З боку ПСЖ це був прекрасний хід для вирішення проблем фінансового фейр-плей.

Джо Харт (Манчестер Сіті – Бернлі). Нехай Нік Поуп і Том Хітон травмовані, але Бернлі також має Андерса Ліндегора та Адама Лездінса. Цій команді точно потрібен високооплачуваний голкіпер, який в останні роки лише регресує?

Тоттенхем і відсутність трансферів. "Шпори" не придбали взагалі нікого – перший клуб без трансферів у літнє трансферне вікно. Даніель Леві незабаром пошкодує про економію через будівництво стадіону.

Саломон Рондон (Вест Бромвіч – Ньюкасл). Рафаелю Бенітесу потрібен сильний нападник ще з початку минулого сезону, натомість скупий Майк Ешлі погодився лише на оренду посереднього форварда.

Паулінью (Барселона – Гуанчжоу Евергранд). Бразильський хавбек прийшов у Барселону, допоміг їй виграти Прімеру, постарів на рік, а потім повернувся в Китай (оренда з обов'язковим викупом). Каталонці ще й "наварилися" на Паулінью, а от резони Гуанчжоу щодо таких рішень зрозуміти важко.

Джек Вілшер (вільним агентом до Вест Хема). Час Вілшера пройшов, "молотобійці" підписали гравця, який дуже схильний до травм. Статус вільного агента не рятує ситуацію для Вест Хема.

Адама Траоре (Мідлсбро – Вулверхемптон). 20 мільйонів фунтів за футболіста, який провів лише один пристойний сезон, до того ж, на рівні Чемпіоншипу. Це занадто. Траоре є одним з найшвидших форвардів в Англії, але "вовки" явно переплатили.

Рішарлісон (Уотфорд – Евертон). 21-річний бразилець загалом може коштувати "ірискам" 50 мільйонів фунтів – шалені гроші. Їх потрібно вкладати в надійні активи, а не молодого гравця. Якщо він не заграє на Гудісон Парк, це буде катастрофа.

Леонардо Бонуччі (Мілан – Ювентус). Минулого літа Юве провернув ідеальний трансфер, непогано заробивши на віковому гравцю. Але для чого туринці зараз його повернули, коли в центрі оборони прогресує Даніеле Ругані? Сентименти, не більше.

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