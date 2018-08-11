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Почеттино: Для победы необходимы не только старания, а и везение

18:02 21 Читати українською
Почеттино: Для победы необходимы не только старания, а и везение
Почеттино / Фото ФК Тоттенхэм

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал старт команды в сезоне АПЛ 2018/19 против Тоттенхэма.

"Я очень горжусь выступлением команды при сложившихся обстоятельствах. Ньюкасл – очень хорошая команда, и у них было несколько шансов забить больше одного мяча, но иногда в футболе необходимо не только старания, но и везение.

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Мы же готовились к матчу в непростых условиях, ведь многие футболисты только в понедельник прибыли в расположение команды после отпуска.

Мы можем играть лучше, конечно, быть более стабильными, но для нас это был большой вызов – соединить воедино и подготовиться за несколько дней. Не буду жаловаться, нам нужно учиться быть разумными", – цитирует Почеттино издание Sky Sports.

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Ньюкасл - Тоттенхэм: Суббота 11 августа 2018

Ньюкасл
Матч окончен
1 : 2
Тоттенхэм
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Теги
Англия Ньюкасл - Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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