Почеттино: Для победы необходимы не только старания, а и везение

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал старт команды в сезоне АПЛ 2018/19 против Тоттенхэма.

"Я очень горжусь выступлением команды при сложившихся обстоятельствах. Ньюкасл – очень хорошая команда, и у них было несколько шансов забить больше одного мяча, но иногда в футболе необходимо не только старания, но и везение.

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы же готовились к матчу в непростых условиях, ведь многие футболисты только в понедельник прибыли в расположение команды после отпуска.

Мы можем играть лучше, конечно, быть более стабильными, но для нас это был большой вызов – соединить воедино и подготовиться за несколько дней. Не буду жаловаться, нам нужно учиться быть разумными", – цитирует Почеттино издание Sky Sports.

Переход Ярмоленко в Вест Хэм попал в десятку самых нелепых трансферов лета-2018 по версии FourFourTwo