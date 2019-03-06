Реал розглядає трьох кандидатів на заміну Соларі – Моурінью поза списком

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі в кінці сезону втратить свою посаду.

Керівництво мадридців незадоволене результатами команди і шукає нового наставника, повідомляє Daily Mirror.

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За інформацію видання, до списку потенційних кандидатів на посаду головного тренера Реала потрапили Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем), Массіміліано Аллегрі (Ювентус) та Йоахім Льов (збірна Німеччини).

При цьому зазначається, що Соларі, швидше за все, допрацює до кінця сезону, адже турнірних завданя у Реала практично не залишилося. У півфіналі Кубка Іспанії "вершкові" програли Барселоні, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступилися Аяксу, а відставання від першого місця в Ла Лізі складає 12 очок.

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