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Реал розглядає трьох кандидатів на заміну Соларі – Моурінью поза списком

12:38 1057 Читать на русском
Реал розглядає трьох кандидатів на заміну Соларі – Моурінью поза списком
Аллегрі, Почеттіно, Льов / фотоколаж: Daily Mirror

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі в кінці сезону втратить свою посаду.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Керівництво мадридців незадоволене результатами команди і шукає нового наставника, повідомляє Daily Mirror.

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За інформацію видання, до списку потенційних кандидатів на посаду головного тренера Реала потрапили Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем), Массіміліано Аллегрі (Ювентус) та Йоахім Льов (збірна Німеччини).

При цьому зазначається, що Соларі, швидше за все, допрацює до кінця сезону, адже турнірних завданя у Реала практично не залишилося. У півфіналі Кубка Іспанії "вершкові" програли Барселоні, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступилися Аяксу, а відставання від першого місця в Ла Лізі складає 12 очок.

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Теги
Реал Мадрид - Аякс Іспанія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Йоахім Льов Йоахім Льов Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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