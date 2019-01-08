Почеттіно чітко пояснив, чому Тоттенхем не забов'язаний боротись за трофеї

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про завдання, яке поставило перед ним керівництво клубу.

"Коли Даніель Леві (власник Тоттенхема. – прим. Футбол 24) подзвонив мені і запропонував контракт, він все чітко пояснив. Він сказав: "Маурісіо, вам потрібно підготуватися і допомогти клубу переїхати на новий стадіон. Коли ми закінчимо будівництво, в першому сезоні на новій арені нам потрібно мати команду, яка зможе закінчити сезон у топ-4".

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Ми близькі до цього, хіба не так? Тому іноді мені смішно, коли говорять про необхідність здобути титул. Якби б я приїхав до Тоттенхема і Даніель сказав, що я можу витрати 300 млн фунтів стерлінгів, тоді трофеї були б моїм обов'язком.

Якщо я витрачу 300 мільйонів, а потім скажу, що проект повинен будуватися крок за кроком, потрібно фінішувати у першій четвірці і, при нагоді, виграти щось… Годі, це було б не нормально. Коли клуб пропонує вам роботу, керівництво чітко говорить, чого від вас очікує.

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Якщо власник клубу скаже: "Я хочу, щоб ви виграли Лігу чемпіонів, Прем'єр-лігу та Кубок ліги", ви кажете: "Гаразд, ви хочете виграти це, це, і це? Чи можете ви дати мені це, це, і це? Якщо відповідь буде "так", тоді потрібно вигравати ці трофеї", – цитує Почеттіно Goal.com.