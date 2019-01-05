Почеттіно: Не варто очікувати від Тоттенхема активності на трансферному ринку

Головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно розповів, що вболівальникам команди не варто очікувати гучних придбань взимку.

"Зимові трансфери Тоттенхема? Гадаю, не варто очікувати від нас чогось. Усе вказує на те, що Тоттенхем не буде активним на трансферному ринку.

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Чи достатньо у нас сильний склад, щоб успішно грати велику кількість поєдинків? Я дуже задоволений своїм складом, але, звичайно, завжди можна прагнути більшого", – розповів Почеттіно для Goal.

Нагадаємо, Тоттенхем став єдиним клубом АПЛ, який не здійснив жодного трансферу під час літнього трансферного вікна.

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Наразі "шпори" посідають третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ. У активі підопічних Почеттіно 48 очок, що на 6 менше, аніж у Ліверпуля, який йде першим.