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Як виглядає фантастичний стадіон Тоттенхема за 830 млн – з'явилось ексклюзивне відео зсередини

10:25 1519 Читать на русском
Як виглядає фантастичний стадіон Тоттенхема за 830 млн – з'явилось ексклюзивне відео зсередини
Новий стадіон Тоттенхема / фото із соцмереж

У мережі з'явилось відео нового стадіону Тоттенхема, який прийматиме домашні матчі команди вже у наступному сезоні.

Нова арена Тоттенхема, яка незабаром буде здана в експлуатацію, претендуватиме на звання найкращого стадіону Англії та одного із найкращих у світі.

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Такий висновок можна зробити, переглянувши відео, яке з'явилося в мережі. На ньому показані ексклюзивні кадри арени зсередини. Поле, трибуни, підтрибунні та адміністративні приміщення – все це зроблено, як кажуть, "по вищому розряду".

Очікується, що "шпори" переїдуть на нову арену влітку 2019 року. В даний час Тоттенхем домашні матчі проводить на Вемблі. До слова, у будівництво стадіону вже вкладено близько 830 млн євро.

Теги
Англія Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем футбольні стадіони
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