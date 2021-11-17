Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі звернувся до фанатів ПСЖ та "альбіселесте" після виходу на чемпіонат світу 2022 року.

"Я щойно приземлився у Парижі, відчуваю величезну радість від того, що досягнув своєї цілі – подолав кваліфікацію на чемпіонат світу в Катарі. Це, безсумівно, вишенька на торті у цей особливий рік, який ми прожили зі збірною Аргентини.

Вихід Мессі та Ко на чемпіонат світу у відеоогляді матчу Аргентина – Бразилія

Дякую за всю любов, яку ви нам завжди даруєте. У січні, дасть Бог, знову побачимось. Тепер настав час змінити фокус, адже я все ще горю бажанням досягнути наших цілей з ПСЖ. Хочу зосередетись на цьому. До 2022 року залишилось півтора місяця і я прагну завершити цей рік якнайкраще. Обіймаю усіх", – написав Мессі в Instagram.

До слова, збірна Аргентини зіграла внічию з Бразилією (0:0) та зуміла забезпечити собі пряму путівка на катарський Мундіаль.

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