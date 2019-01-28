Початок Кубка африканських націй-2019 перенесений через Рамадан

Кубок африканських націй-2019 не розпочнеться 13 червня, як це було заплановано раніше.

На прохання Алжиру, Тунісу та Марокко організатори турніру вирішили перенести початок змагань, повідомляє ВВС. Цьогорічний КАН пройде з 21 червня по 19 липня, а не з 15 червня по 13 липня.

Камерун втратив право приймати КАН-2019

Це рішення прийняте для того, щоб футболісти, які відзначають священний місяць Рамадан, могли отримати додатковий час на відновлення.

Нагадаємо, спочатку проведення КАН-2019 було доручено Камеруну, але він втратив таку можливість через затримку з будівництвом стадіонів. Замість нього турнір прийме Єгипет.

Кубок африканських націй вперше в цьому році відбудеться влітку і там зіграють 24 команди, а не 16.

Кубок африканських націй-2019 відбудеться в Єгипті

Священний місяць Рамадан в 2019 році триватиме з початку травня до початку червня. Протягом місяця Рамадан правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння і інтимної близькості.