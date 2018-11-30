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Камерун втратив право приймати КАН-2019

21:36 129 Читать на русском
Камерун втратив право приймати КАН-2019
Кубок африканських націй-2017

Кубок африканських націй-2019 не відбудеться в Камеруні, як раніше було заплановано.

Конфедерація футболу Африки (CAF) скасувала своє рішення про проведення турніру в Камеруні, повідомляє Associated Press. Це зроблено через значні затримки при будівництві об'єктів для турніру.

Неймовірна злива перетворила матч КАН у водне поло – для боротьби зі стихією використали навіть відра

Крім того, CAF стурбована наростаючою напругою в Камеруні через виступи англомовних сепаратистів на південному заході і північному заході країни.

Бажаючі провести Кубок Африки, який відбудеться в червні, повинні подати заявку до кінця грудня. Основним претендентом вважається Марокко.

Мадагаскар став першим учасником Кубка Африканських націй-2019 – він вперше в історії зіграє на турнірі

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