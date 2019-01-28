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Начало Кубка африканских наций-2019 перенесено из-за Рамадана

28 января 12:50 101 Читати українською
Начало Кубка африканских наций-2019 перенесено из-за Рамадана
Кубок африканских наций-2017

Кубок африканских наций-2019 не начнется 13 июня, как это было запланировано ранее.

По просьбе Алжира, Туниса и Марокко организаторы турнира решили перенести начало соревнований, сообщает ВВС. В этом году КАН пройдет с 21 июня по 19 июля, а не с 15 июня по 13 июля.

Камерун лишился права принимать КАН-2019

Это решение принято для того, чтобы футболисты, которые которые отмечают священный месяц Рамадан, могли получить дополнительное время на восстановление.

Напомним, изначально проведения КАН-2019 было поручено Камеруну, но он потерял такую ​​возможность из-за задержки со строительством стадионов. Вместо него турнир примет Египет.

Кубок африканских наций впервые в этом году состоится летом и там сыграют 24 команды, а не 16.

Кубок африканских наций-2019 состоится в Египте

Священный месяц Рамадан в 2019 году продлится с начала мая до начала июня. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

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